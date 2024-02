Bouten leken te ontbreken bij losgeraakt Boeing-deurpaneel

Het deurpaneel dat begin dit jaar midden in een vlucht van een Boeing 737 MAX 9-vliegtuig losraakte, leek vier bouten te missen. Dat staat in een eerste rapport van de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB, die het incident onderzoekt.

Volgens fotobewijs dat dinsdag is vrijgegeven, ontbreken er bouten in het deurpaneel. Dat paneel was verwijderd om klinknagels te repareren die tijdens het productieproces waren beschadigd, volgens het onafhankelijke rapport van de veiligheidsraad.

“Het onderzoek gaat verder om te bepalen welke productiedocumenten zijn gebruikt om het openen en sluiten van het paneel tijdens het werk aan de klinknagels te autoriseren”, aldus het rapport.

Tot nu toe had de NTSB niet gezegd wat de oorzaak was van het loslatende deurpaneel van het Boeing-vliegtuig. Boeing is in opspraak geraakt sinds het incident. Zo hield de luchtvaartautoriteit FAA meerdere Boeing 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond voor inspecties. De NTSB richtte zich op hoe het paneel kon loskomen van het vliegtuig.

Nadat het deurpaneel was losgeraakt, moest de vlucht van Alaska Airlines een noodlanding maken. Het deurpaneel werd later gevonden in een achtertuin net buiten de stad Portland in de staat Oregon.

Boeing belooft veranderingen door te voeren, stelt de vliegtuigbouwer in een verklaring. Het bedrijf zegt een controleplan in te voeren om ervoor te zorgen dat alle deurpanelen bij de middelste uitgang van de Boeing 737 9 MAX-toestellen op de juiste manier zijn geïnstalleerd. Daarnaast voert het meer maatregelen door om de kwaliteit te verbeteren. Boeing bekijkt de uitkomsten van het eerste rapport en wil meewerken aan de onderzoeken van de NTSB en de FAA, laat het bedrijf bovendien weten.