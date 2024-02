Meta waarschuwt beleggers voor risico vechthobby topman Zuckerberg

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft beleggers gewaarschuwd voor de grote voorliefde van oprichter en topman Mark Zuckerberg voor vechtsporten. Het socialemediabedrijf heeft de hobby genoemd in een belangrijk jaarrapport voor de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, waarin waarschuwingen voor beleggers zijn opgenomen.

Volgens Meta namen Zuckerberg en verschillende andere managers afgelopen jaar deel aan “verschillende risicovolle activiteiten, zoals vechtsporten, extreme sporten en recreatieve luchtvaart”. Daarmee zouden ze risico hebben gelopen op “ernstig letsel en overlijden”, voegt het concern daaraan toe.

Het enthousiasme voor vechtsporten van Zuckerberg is al jaren bekend. Maar het is de eerste keer dat Meta een dergelijke verwijzing naar de hobby’s van zijn topman opneemt in de gebruikelijke risicowaarschuwingen voor beleggers.

Die waarschuwing lijkt niet uit de lucht gegrepen. In november vorig jaar meldde Zuckerberg zelf nog op Instagram dat hij de voorste kruisband in zijn knie had gescheurd. Hij liep de blessure op tijdens het trainen voor een zogeheten MMA-gevecht.

Als Zuckerberg hierdoor zijn werk niet meer zou kunnen doen, zou dat ook voor Meta gevolgen kunnen hebben. Net als in eerdere jaren stelt het concern in het jaarrapport namelijk dat als de topman om welke reden dan ook niet langer beschikbaar zou zijn, dit een “materiële negatieve impact op onze activiteiten” zou kunnen hebben.