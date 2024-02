Nintendo verwacht meer Switch-consoles te verkopen

Nintendo heeft zijn verwachtingen voor de verkoop van Switch-consoles opgevoerd. Het Japanse gamebedrijf, bekend van videogameseries als The Legend of Zelda en Super Mario, verkoopt de laatste tijd meer spelcomputers dan het zelf voor mogelijk had gehouden.

Nintendo denkt nu in zijn hele boekjaar dat loopt tot en met maart 15,5 miljoen Switches te verkopen. Eerder rekende de onderneming nog op een verkoop van 15 miljoen stuks. “Dit fiscale jaar is het zevende jaar sinds de lancering van de Nintendo Switch, maar de verkoop is stabiel gebleven en er zijn jaarlijks meer spelers dan ooit tevoren”, zegt Nintendo in een toelichting op nieuwe kwartaalcijfers.

De Switch, een spelcomputer die zowel als handheld kan worden gebruikt als aangesloten kan worden op de televisie, werd enorm populair tijdens de coronapandemie. Maar het enthousiasme voor de gadget is niet meer zo groot als voorheen en de verkopen liggen lager dan in eerdere jaren. Er wordt volop gespeculeerd dat Nintendo binnenkort een nieuwe console zal aankondigen als opvolger van de Switch. Maar Nintendo heeft zelf nog niets over plannen daartoe losgelaten.