Prosus en Besi helpen AEX aan nieuw recordniveau

De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag de hoogste stand ooit bereikt onder aanvoering van Prosus en Besi. De hoofdindex, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte een tussentijds niveau van 831,50 punten aan. Daarmee werd het vorige record uit 2021 overtroffen. In dat jaar bereikte de AEX op 18 november op 829,66 punten de hoogste tussentijdse stand ooit. Afgelopen vrijdag wist de AEX al kortstondig het slotrecord van 827,57 punten te evenaren. Ook dat record stamt uit 2021.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 831,29 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 886,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Prosus was koploper in de AEX met een plus van 3,5 procent. De techinvesteerder profiteerde van een flinke koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, won 4 procent in Hongkong. De Chinese beurzen lieten dinsdag ook een flink herstel zien, na berichten dat staatsfondsen aandelen gaan kopen om de markten te ondersteunen. Eerder beloofde de Chinese beurstoezichthouder al de aandelenmarkten in het land te stabiliseren. De autoriteiten hopen daarmee het vertrouwen van beleggers te herstellen.

Chipbedrijf Besi steeg 2,6 procent na een nieuw koopadvies van de Franse bank BNP Paribas Exane. Supermarktconcern Ahold Delhaize (min 0,8 procent) werd daarentegen door de Britse bank HSBC op de verkooplijst gezet.

In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, met een beursnotering in New York, boekte vorig jaar opnieuw een recordomzet. Ook de Duitse chipproducent Infineon opende de boeken. Dat bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar en zakte dik 1 procent in Frankfurt. ASMI en ASML wonnen ruim 1 procent in Amsterdam.

In Zürich zakte UBS 2,6 procent. De grootste bank van Zwitserland leed in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw een verlies door de kosten voor het samenvoegen van de activiteiten van branchegenoot Credit Suisse, die vorig jaar werd overgenomen. BP won 6 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de jaarwinst ruimschoots halveren, maar kondigde aan het aandeleninkoopprogramma te versnellen.

De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 73,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 78,24 dollar per vat.