Transportminister VS waarschuwt automobilisten met Apple-bril

Bestuurders moeten “te allen tijde” controle houden over hun voertuig en “volledig betrokken zijn bij de rijtaak”. Dat heeft de Amerikaanse transportminister Pete Buttigieg gezegd in een bericht op socialmediaplatform X. Hij reageert daarmee op een video waarin een automobilist onderweg de nieuwe Vision Pro van Apple draagt, een zogeheten mixed-realitybril.

De Vision Pro is sinds vrijdag te koop. Gebruikers kunnen daarmee onder meer computerbeelden zien die over de realiteit worden gelegd. Tegelijkertijd wordt de buitenwereld door middel van camera’s getoond. Ook kan de bril voor virtual reality gebruikt worden en voor het kijken van films en het spelen van computerspelletjes.

Sinds een aantal dagen zijn verschillende video’s online in omloop van mensen die deelnemen aan het verkeer terwijl zij de bril dragen. De video die Buttigieg onder zijn bericht op X heeft geplaatst, toont een bestuurder van een Tesla Cybertruck die zijn handen niet aan het stuur heeft. Ondertussen maakt hij gebaren in de lucht waarmee hij opdrachten aan zijn Vision Pro lijkt te geven. Hij lijkt daarbij volledig te vertrouwen op het besturingssysteem van zijn auto.

Dat systeem in de auto’s van Tesla kan onder andere worden gebruikt om op dezelfde rijstrook te blijven rijden of een bepaalde afstand ten opzichte van een voorligger aan te houden. Tesla benadrukt dat het systeem er echter niet voor zorgt dat een auto verandert in een zelfrijdend voertuig. In de gebruiksvoorwaarden van de Vision Pro geeft Apple aan dat de bril nooit gebruikt mag worden bij het besturen van een voertuig.