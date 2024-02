UBS lijdt opnieuw verlies na overname Credit Suisse

UBS, de grootste bank van Zwitserland, heeft in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw een verlies geleden. Het verlies werd veroorzaakt door de kosten voor het samenvoegen van de activiteiten van branchegenoot Credit Suisse, die vorig jaar werd overgenomen.

Het kwartaalverlies kwam uit op 279 miljoen dollar (zo’n 260 miljoen euro). Dat was minder dan analisten hadden gedacht. In het derde kwartaal bedroeg het nettoverlies nog 785 miljoen dollar. Dat was het eerste kwartaalverlies voor UBS in bijna zes jaar.

Credit Suisse viel vorig jaar maart bijna om, nadat veel klanten tegoeden hadden weggehaald omdat ze bezorgd waren over de gezondheid van de bank. Op aandringen van de Zwitserse regering nam UBS de bank toen over om te voorkomen dat een bankroet van Credit Suisse een financiële crisis zou veroorzaken. UBS is inmiddels bezig duizenden banen te schrappen bij Credit Suisse.

De samenvoeging van de twee banken heeft volgens UBS vorig jaar al een kostenbesparing opgeleverd van 4 miljard dollar. Die kostenbesparing zal volgens de bank nu verder oplopen tot 13 miljard dollar in 2026, tegen een eerdere voorspelling van 10 miljard dollar. De bank kondigde daarnaast aan voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Eerder werd het aandeleninkoopprogramma gestaakt om de overname van Credit Suisse.