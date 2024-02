Aandacht voor resultaten AkzoNobel op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar AkzoNobel. De verfproducent, bekend van merken als Sikkens en Flexa, profiteerde afgelopen jaar van hogere prijzen voor zijn producten en lagere grondstofkosten. Het bedrijf boekte meer winst. De jaaromzet nam wel af door een negatieve wisselkoersimpact en vlakke verkoopvolumes. Tegen constante wisselkoersen groeide de omzet met 5 procent.

Volgens topman Greg Poux-Guillaume was 2023 een jaar waarin AkzoNobel een duidelijk herstel van de prestaties heeft laten zien. “Onze volumes zijn gestabiliseerd, wat een betere prestatie is vergeleken met de markt en onze winst heeft zich hersteld door veerkrachtige prijsaanpassingen en de eerste effecten van de deflatie van grondstofprijzen”, aldus de topman. Voor dit jaar verwacht AkzoNobel dat de volumes weer gaan groeien en de marges en winst verder zullen verbeteren.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hogere opening en lijkt daarmee het recordniveau verder aan te scherpen. Dinsdag sloot de Amsterdamse hoofdindex al op de hoogste stand ooit, waarmee het oude record uit 2021 werd verbroken.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,2 procent en de beurs in Shanghai klom dik 1 procent. Dinsdag lieten de Chinese beurzen een flink herstel zien door berichten dat Chinese staatsfondsen aandelen zouden gaan kopen om de markten te ondersteunen. SMIC kelderde bijna 8 procent in Hongkong. De grootste chipfabrikant van China waarschuwde dat economische en geopolitieke onzekerheden de marges verder kunnen uithollen.

Op het Damrak ondervindt Air France-KLM mogelijk tegenwind van een adviesverlaging. De Franse bank Société Générale haalde de luchtvaartcombinatie van de kooplijst af.

De aandelen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML bewegen mogelijk op de omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van ASML, zag de verkopen in de januari met bijna 8 procent stijgen. TSMC, dat chips maakt voor Apple en Nvidia, profiteerde van de sterke vraag naar AI-chips.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0753 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 73,39 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 78,64 dollar per vat.