AEX scherpt record aan, AkzoNobel op kop na cijfers

De AEX-index op het Damrak is woensdag licht hoger geopend en scherpte daarmee het recordniveau verder aan. De Amsterdamse hoofdindex sloot een dag eerder al op de hoogste stand ooit en verbrak daarmee het oude record uit 2021. AkzoNobel was koploper in de AEX, met een winst van ruim 1 procent, na goed ontvangen resultaten. Volgens topman Greg Poux-Guillaume was 2023 een jaar waarin AkzoNobel een duidelijk herstel van de prestaties heeft laten zien.

De verfproducent, bekend van merken als Sikkens en Flexa, profiteerde afgelopen jaar van hogere prijzen voor zijn producten en lagere grondstofkosten. Het bedrijf boekte meer winst. De jaaromzet nam wel af door een negatieve wisselkoersimpact en vlakke verkoopvolumes. Tegen constante wisselkoersen groeide de omzet met 5 procent. Voor dit jaar verwacht AkzoNobel dat de volumes weer gaan groeien en de marges en winst verder zullen verbeteren.

De AEX noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 831,80 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 888,10 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,2 procent, na een sterke dan verwachte daling van de Duitse industriële productie in december.