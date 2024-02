AkzoNobel ziet winst verdampen in vlakke AEX

AkzoNobel zag woensdag de openingswinst weer verdampen op de Amsterdamse beurs. Volgens Topman Greg Poux-Guillaume was 2023 een jaar waarin AkzoNobel een duidelijk herstel van de prestaties heeft laten zien. Analisten van ING gaven echter aan dat de kwartaalresultaten van de verfproducent net iets lager waren dan verwacht. Ook lagen de vooruitzichten van AkzoNobel in lijn met de verwachtingen.

Akzo, bekend van verfmerken als Sikkens en Flexa, profiteerde afgelopen jaar van hogere prijzen voor zijn producten en lagere grondstofkosten en boekte meer winst. De jaaromzet nam wel af door een negatieve wisselkoersimpact en vlakke verkoopvolumes. Voor dit jaar verwacht AkzoNobel dat de volumes weer groeien en de marges en winst verder verbeteren. Het aandeel zakte 1 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 830,84 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder al op de hoogste stand ooit en verbrak daarmee het oude record uit 2021. De MidKap verloor 0,5 procent tot 883,84 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs bleef onveranderd. De DAX in Frankfurt daalde 0,3 procent, na een sterkere dan verwachte daling van de Duitse industriële productie in december.

Zorgtechnologiebedrijf Philips behoorde tot de grootste daler in de AEX met een min van dik 1 procent, na een verkoopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 0,5 procent na omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van ASML, zag de verkopen in de januari met bijna 8 procent stijgen.

In de MidKap zakte Air France-KLM 5,5 procent. De Franse bank Société Générale haalde de luchtvaartcombinatie van de kooplijst af. Just Eat Takeaway verloor 1,3 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl liet weten Mayte Oosterveld te willen benoemen tot nieuwe financieel directeur. Oosterveld vervangt Brent Wissink die vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

In Kopenhagen daalde Ørsted 0,2 procent. De Deense ontwikkelaar van projecten voor hernieuwbare energie grijpt na een probleemjaar rigoureus in om de kosten te verlagen. Ook vertrekt het bedrijf uit een aantal landen, verkoopt het bezittingen en schrapt wereldwijd honderden banen.

De euro was 1,0764 dollar waard, tegen 1,0753 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 73,51 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 78,76 dollar per vat.