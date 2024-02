Chipmaker SMIC waarschuwt voor economische uitdagingen

SMIC, de grootste chipfabrikant van China, waarschuwt dat de aanhoudende wereldwijde macro-economische tegenwind en geopolitieke spanningen zijn activiteiten in 2024 kunnen blijven beïnvloeden. Dat zeiden leidinggevenden van het bedrijf woensdag in een toelichting op de kwartaalresultaten.

De in Shanghai gevestigde chipmaker verklaarde dat economische en geopolitieke onzekerheden de marges verder zouden kunnen uithollen. Het nieuws werd slecht ontvangen op de Chinese beurs. Het aandeel SMIC kelderde bijna 8 procent.

Het bedrijf kampt al jaren met Amerikaanse sancties. Daarmee wil Washington voorkomen dat SMIC geavanceerde chips kan ontwikkelen die China kan gebruiken voor militaire doeleinden. Zo mag het Nederlandse ASML zijn meest geavanceerde chipmachines niet leveren aan SMIC.

SMIC, dat chips maakt die worden gebruikt in een breed scala aan apparaten, waaronder huishoudelijke apparaten en elektrische voertuigen, zag de winst afgelopen kwartaal meer dan halveren. De brutomarge daalde in het vierde kwartaal naar 16,4 procent, vergeleken met 32 procent een jaar geleden.

SMIC zorgde vorig jaar nog voor opschudding in Washington. Het bedrijf wist ondanks de Amerikaanse sancties een 7-nanometerprocessor te ontwikkelen, die het Chinese Huawei gebruikte in zijn nieuwste smartphone Mate 60 Pro. De Amerikanen onderzoeken nog hoe dit heeft kunnen gebeuren en of de sancties wel doeltreffend genoeg zijn.

Ook meldde de Britse zakenkrant dat SMIC van plan is om dit jaar een nog krachtigere 5-nanometerprocessor te maken. Het bedrijf gaf bij de publicatie van de resultaten echter geen details over de inspanningen om zijn technologie verder vooruit te helpen. Wel gaven de leidinggevenden aan dat de nieuwe capaciteit die wordt opgebouwd geheel bestemd is voor minder geavanceerde chips.