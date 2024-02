Digitale afpersers inden vorig jaar ruim 1 miljard dollar losgeld

Hackers hebben vorig jaar meer dan 1 miljard dollar aan cryptomunten verdiend met ransomware-aanvallen. Volgens blockchainonderzoeker Chainanalysis is dat een record. Bij dit soort aanvallen worden slachtoffers gedwongen losgeld te betalen aan cybercriminelen om weer toegang te krijgen tot hun geblokkeerde gegevens.

Een jaar eerder maakten hackers volgens Chainanalysis met deze vorm van afpersing nog 567 miljoen dollar buit, omgerekend zo’n 526 miljoen euro. De blockchainonderzoeker richt zich alleen op losgeld dat is betaald in cryptovaluta. Chainanalysis constateert dat hackersgroepen in 2023 vaker voor grotere aanvallen gingen. Daarmee konden zij soms wel tot 1 miljoen dollar per keer innen, in plaats van kleinere bedragen verspreid over een groot aantal ransomwarehacks.

Een extreem voorbeeld van zo’n aanval was die door de ransomwarebende Cl0P, die meer dan 100 miljoen dollar losgeld ontving. De hackers wisten toegang te krijgen tot softwaresysteem MOVEit, dat door veel bekende organisaties wordt gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om Amerikaanse overheidsinstellingen, olie- en gasconcern Shell en de Britse omroep BBC.