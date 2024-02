Disney haalt meer omzet uit pretparken, met name internationaal

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal vrijwel evenveel omzet geboekt als in dezelfde periode in 2022. Wel stegen de inkomsten uit de pretparken van het bedrijf, met name buiten de thuismarkt Noord-Amerika. Verder zag Disney het aantal abonnees bij zijn streamingdienst Disney+ iets teruglopen.

De totale omzet kwam uit op 23,5 miljard dollar, omgerekend bijna 22 miljard euro. Ruim 9,1 miljard kwam voor rekening van de pretparken van Walt Disney, 7 procent meer dan een jaar eerder. De inkomstenstijging was het sterkst bij pretparken buiten Noord-Amerika. Daar steeg de omzet met 35 procent tot bijna 1,5 miljard dollar.

Zo zag het Disney meer mensen naar zijn resort in Shanghai komen. Dat park was voor het eerst een heel kwartaal open sinds het opheffen van de strenge coronamaatregelen in China. De omzetstijging in het Hong Kong Disneyland Resort kwam onder meer door de gestegen ticketprijzen. De resultaten voor Disneyland Parijs waren volgens het bedrijf vergelijkbaar met vorig jaar.

Naast het exploiteren van pretparken, heeft Disney ook verschillende streamingdiensten. In Nederland is Disney+ een van de bekendste. Zowel in Noord-Amerika als daarbuiten zag het entertainment- en mediabedrijf het aantal abonnees op de dienst met 1 procent op jaarbasis dalen. Ook de inkomsten die deze abonnees opleverden liepen iets terug, tot onder de 6 dollar per abonnee. Volgens Disney komt dat onder meer door aanbiedingen.

Disney maakte dinsdag bekend dat dochteronderneming ESPN samen met Fox en Warner Bros Discovery een gemeenschappelijk streamingplatform voor sport gaat lanceren. Een bijzondere samenwerking, omdat de bedrijven eigenlijk elkaars concurrenten zijn.

“Onze sterke prestaties van het afgelopen kwartaal tonen aan dat we de hoek hebben omgedraaid en een nieuw tijdperk voor ons bedrijf zijn ingegaan, gericht op het versterken van ESPN voor de toekomst, het bouwen van streaming in een winstgevende groeibusiness, het nieuw leven inblazen van onze filmstudio’s en het turbochargen van de groei in onze parken”, zei Disney-topman Bob Iger in een verklaring bij de resultaten.