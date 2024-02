Duitse industriële productie daalt harder dan verwacht

De Duitse industriële productie is in december harder dan verwacht afgenomen. Vooral de productie in de Duitse chemie-industrie en bouwsector staan onder druk, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Het was de zevende maand op rij dat de productie afnam.

De productiecijfers tonen aan dat de problemen in de omvangrijke industrie van de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland nog niet voorbij zijn. Duitse bedrijven worstelen al langere tijd met een zwakke buitenlandse vraag waardoor de industrie en export worden geraakt, maar ook met de hoge inflatie en gestegen rente.

Fabrieken produceerden volgens Destatis 1,6 procent minder dan in november. Het totale productieniveau bevindt zich daarmee op het laagste niveau sinds juni 2020. Economen rekenden op een productiedaling in december van een half procent. In november daalde de productie met een herziene 0,2 procent op maandbasis. Eerder was een krimp van 0,7 procent gemeld.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner waarschuwde eerder deze week al dat Duitsland lijdt onder het “onvermogen om de productie te stimuleren”. “We zijn niet langer competitief. We worden armer omdat er geen groei is. We raken achterop”, aldus de minister.