Economie Rusland weer gegroeid in 2023, claimt statistiekbureau

De Russische economie is vorig jaar met 3,6 procent gegroeid, beweert het nationale statistiekbureau Rosstat op basis van eerste schattingen. Dat wijst op een opleving, ondanks de sancties die Rusland zijn opgelegd vanwege de oorlog met Oekraïne. Een jaar eerder kromp de economie daardoor nog met 1,2 procent.

President Vladimir Poetin sprak eerder al zijn lof uit voor de economische groei, die sinds het tweede kwartaal te zien zou zijn geweest. In maart zijn er presidentsverkiezingen in Rusland. Wel kampt het land met een hoge inflatie. Om die te bestrijden heeft de Russische centrale bank de rente fors verhoogd.

Veel grote westerse bedrijven zijn uit het land vertrokken door de invasie van Oekraïne. Ook zijn veel Russische mannen naar het buitenland gevlucht om dienstplicht te ontlopen en zijn veel mannen gemobiliseerd om te vechten in Oekraïne. Dat heeft geleid tot flinke tekorten aan arbeidskrachten. Mede daardoor belandde de Russische economie in 2022 nog in een recessie.

Poetin zei vorige week nog dat er in de Russische defensie-industrie ruim een half miljoen banen zijn bijgekomen in de afgelopen anderhalf jaar. Dat kwam volgens hem door de grote vraag naar wapentuig en andere spullen voor de oorlog. “Om succesvol te zijn op het slagveld is het nodig om snel en adequaat te reageren op wat daar gebeurt. Wie dat het snelst doet, wint”, stelde hij bij een ontmoeting met personeel van defensiebedrijven.