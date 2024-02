EU-Hof vindt miljarden aan coronastaatssteun voor KLM onwettig

Het Europees Hof van Justitie heeft de eerdere goedkeuring voor 3,4 miljard euro staatssteun die KLM kreeg tijdens de coronacrisis, nietig verklaard. De zaak was aangespannen door vliegtuigmaatschappij Ryanair die hierin oneerlijke concurrentie zag.

De veroordeelde partij is de Europese Commissie, die Nederland in 2020 toestemming heeft gegeven voor de staatssteun. Volgens het Gerecht van het EU-Hof heeft de commissie toen een fout gemaakt door onvoldoende te onderzoeken of uitsluitend KLM voordeel zou hebben van deze staatssteun, of toch ook Air France, waarmee KLM één bedrijf vormt. Het Gerecht van het EU-Hof komt nu tot de conclusie dat ook de holding Air France-KLM en Air France zelf van de Nederlandse staatssteun konden profiteren.