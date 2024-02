EU-parlement wil meer ruimte voor gentechniek die plant veredelt

Soepeler regels voor nieuwe gentechnieken om planten sterker te maken in de Europese Unie zijn een flinke stap dichterbij. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de controversiële plannen.

Voorstanders zien gentechgewassen als een grote belofte. Zogenoemde veredelaars zouden planten met de nieuwe methoden bijvoorbeeld weerbaarder, voedzamer of minder bederfelijk kunnen maken. Dat is belangrijk, nu planten het moeilijk krijgen door hitte, droogte en ander extreem weer door het veranderende klimaat. Zuiniger voedselgebruik kan helpen het milieu en het klimaat te sparen. Met technieken als CRISPR-Cas kunnen planten veel sneller worden veredeld dan met het traditionele selecteren en kruisen.

Daarom wil het Europees Parlement de regels voor een deel van deze zogeheten NGT-gewassen versoepelen. Ze moeten niet langer als genetisch gemodificeerde gewassen, maar als gewone worden behandeld. Wel moeten producten waarin deze gewassen worden verwerkt herkenbaar blijven, zodat kopers een andere keus kunnen maken. Het moet op het etiket worden vermeld, als het aan het parlement ligt.

Het is nu wachten op de landbouwministers van de EU-landen, die het nog niet eens zijn over de plannen. Als het zover is, moeten de lidstaten en het parlement er samen uit zien te komen.