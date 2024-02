Europese boeren zien inkomen volgens Allianz Trade flink dalen

Boeren in Europa hebben hun inkomen vorig jaar tot ruim een vijfde zien afnemen, terwijl de lonen in nagenoeg alle andere sectoren wel fors stegen. Dat heeft kredietverzekeraar Allianz Trade becijferd. Volgens de onderzoekers profiteerden de boeren er ook niet van dat veel voedingsmiddelen in prijs omhoog zijn gegaan, dit in tegenstelling tot de detailhandel en de voedingsindustrie.

De laatste dagen waren er in verschillende landen al hevige boerenprotesten. “Het ontbreekt boeren aan voldoende onderhandelingsmacht. Tegelijkertijd worden ze wel geconfronteerd met toenemende regulering en hogere kosten voor energie, meststoffen, transport en landarbeiders”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van de kredietverzekeraar.

Allianz Trade heeft gekeken naar het inkomen van boeren in de vier grootste landen in de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. “Als je inzoomt zie je binnen de agrarische sector wel verschillen.” De oorzaak van de financiële moeilijkheden bij boeren zit hem volgens Geeroms vooral in het feit dat de sector heel kapitaalintensief is geworden.

“Boeren zoeken schaalvergroting vanwege de lage prijzen. Dat vraagt enorme investeringen”, verklaart de deskundige. “Tegelijkertijd heeft die boer te maken met politici die werken van verkiezing tot verkiezing.” Geeroms stelt dat de terugverdientijd van investeringen voor boeren daardoor heel onzeker is.

In de ogen van Allianz Trade vraagt de problematiek om oplossingen van Brussel. “We zullen regels moeten stroomlijnen en vereenvoudigen.” Geeroms geeft aan dat Europa dit in nauw overleg met landbouworganisaties moet doen, “om te bezien waar compromissen mogelijk zijn”. Ook vindt hij dat er toezicht moet komen op de detailhandel en voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat boeren eerlijk worden betaald.