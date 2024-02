Jeneverstoker Nolet neemt drankenconcern Lucas Bols over

Jeneverstoker Nolet uit Schiedam neemt drankenconcern Lucas Bols over. Daar hebben beide bedrijven overeenstemming over bereikt. Nolet was al aandeelhouder, maar neemt nu ook de resterende aandelen over voor een bedrag van 18 euro per aandeel.

Het bijna 450 jaar oude Lucas Bols is onder meer bekend van dranken als Passoã, Goldstrike en Pisang Ambon en produceert ook jenever. De geschiedenis van familiebedrijf Nolet gaat terug naar 1691. De distilleerder heeft merken als Ketel 1, Proosje van Schiedam en maakt ook gin onder de naam Nolet.