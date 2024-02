KFC verkoopt door boycotten minder kip in Midden-Oosten

Kipketen KFC heeft net als andere grote Amerikaanse fastfoodketens last van boycotten in het Midden-Oosten. Door de oorlog tussen Israël en Hamas willen veel mensen daar geen eten meer bestellen bij de ketens, omdat de Verenigde Staten Israël steunen. Met hun boycot proberen ze zich solidair te tonen met de bevolking van de Gazastrook.

Volgens Yum Brands, het moederbedrijf van KFC, zijn de verkopen in het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika bij de kipketen afgelopen kwartaal met 5 procent gedaald. Daarmee ging het in de laatste maanden van het jaar beduidend minder goed in die regio dan daarvoor. Bezien over heel 2023 lagen de verkopen daar juist 21 procent hoger.

Het Midden-Oosten is daarmee de grootste krimpregio voor KFC. Verder was er ook in Azië sprake van een min, van 2 procent. In de Verenigde Staten waren de verkopen gelijk aan een jaar eerder en in Europa groeiden ze met 9 procent. De sterkste groei werd evenwel in China genoteerd. Daar lagen de verkopen 18 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2022. Destijds golden er nog veel coronarestricties in China.

Eerder deze week vielen de kwartaalcijfers van McDonald’s al tegen als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten. Starbucks liet vorige week weten dat de oorlog tussen Israël en Hamas een “aanzienlijke impact” heeft op de verkopen in het Midden-Oosten.