Nieuwe EU-klimaatregels voor vrachtwagens wankelen

Strengere EU-regels voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens en bussen wankelen. De EU had al een voorlopig akkoord bereikt, maar Duitsland krabbelt terug.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat ook het zware transport klimaatvriendelijker te werk gaat. Ze schrijven onder meer voor dat nieuwe vrachtwagens in 2040 90 procent minder CO2 moeten uitstoten. In 2035 zou dat al 65 procent moeten zijn en nog vijf jaar eerder 45 procent.

De transportministers van de EU-landen en het Europees Parlement werden het vorige maand al over de plannen eens. Maar nu ze moeten worden bekrachtigd, normaliter niet meer dan een plichtpleging, trekt Duitsland zijn steun in. De liberale FDP beroept zich op de afspraak dat Duitsland zich van stemming onthoudt over Europese plannen als één van de regeringspartijen erop tegen is.

Zonder de steun van Duitsland haalt het voorstel, dat ook al op weerstand stuitte van een aantal kleinere EU-landen, het mogelijk niet. De stem van de grote lidstaat weegt zwaar, omdat er rekening wordt gehouden met de omvang van ieders bevolking. EU-voorzitter België heeft de definitieve stemming met twee dagen uitgesteld tot vrijdag, in de hoop dat Berlijn toch bijdraait.

Duitsland bedacht zich ook al eens over het uitbannen van de brandstofmotor voor auto’s. Dat kwam Berlijn toen op scherpe kritiek te staan.