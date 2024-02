Prijsverhogingen stuwen winst maker Flexa- en Sikkens-verf

Verfconfern AkzoNobel heeft vorig jaar geprofiteerd van hogere prijzen en lagere kosten. Het bedrijf achter merken als Flexa en Sikkens zag de verkopen licht teruglopen, maar zette wel meer winst in de boeken. Daarbij hielpen ook eerdere kostenbesparingen.

Dat de jaaromzet 2 procent lager uitkwam op 10,7 miljard euro heeft te maken met ongunstige wisselkoersen. Daarvoor gecorrigeerd gingen de verkopen wel wat omhoog. Topman Greg Poux-Guillaume geeft aan dat het daarnaast lukte min of meer dezelfde hoeveelheid verf en coatings te verkopen vergeleken met een jaar eerder.

Onder de streep hiel AkzoNobel uiteindelijk 442 miljoen euro over, waar een jaar terug nog een winst van 352 miljoen euro in de boeken ging. Volgens Poux-Guillaume is dat mede te danken aan wat hij noemt “veerkrachtige prijsaanpassingen”. Ook hielp mee dat de grondstofprijzen niet meer hoog zo zijn als eerder.

De topman is ondanks de economisch onzekere tijden optimistisch. Hij verwacht dat de verkochte volumes die jaar weer gaan groeien. Ook rekent hij op hogere marges, en dus op meer minst.