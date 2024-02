Siemens Energy blijft geld verliezen door problemen windturbines

Siemens Energy blijft geld verliezen aan problemen bij zijn dochteronderneming voor windmolens. De windturbinetak Siemens Gamesa kampt met hoge kosten voor het oplossen van technische problemen, wat het voorbije kwartaal leidde tot een negatieve kasstroom van 283 miljoen euro.

Ook in hetzelfde kwartaal een jaar eerder had Siemens Energy last van een negatieve kasstroom, wat betekent dat er meer geld het bedrijf uitstroomt dan er binnenkomt. Maar die min van 58 miljoen euro was minder hevig.

Andere onderdelen dan de windturbinetak deden juist goede zaken in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2024. Zo was er meer vraag naar diensten op het vlak van gas, elektriciteitsnetwerken en het verduurzamen van industriebedrijven.

De negatieve kasstroom blijft nog een tijd spelen, waarschuwde topman Christian Bruch in een interview met Bloomberg Television. “We verwachten de grootste uitstroom van cash vanwege de kwaliteitsproblemen in 2025”, zei hij.

De technische problemen bij de windturbines spelen al jaren. Vorig jaar kwamen daar moeilijkere marktomstandigheden voor windenergie bovenop, want hogere materiaalkosten en rentes maakten het moeilijker om rendabele windmolenparken te bouwen.

Na een megaverlies vroeg Siemens Energy de Duitse staat om hulp. Berlijn zegde miljarden euro’s aan kredietgaranties toe die de balans versterkten.