Techbedrijf Uber profiteert van toename taxiritten

Techbedrijf Uber heeft meer verdiend aan zijn apps voor taxiritten en het bestellen van maaltijden. Vooral het aantal uitgevoerde taxiritten steeg hard in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Het aantal ritten via Uber nam met bijna een kwart toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens topman Dara Khosrowshahi hangt dat samen met een verschuiving waarbij consumenten hun geld na het einde van de coronapandemie minder aan spullen uitgeven en juist liever aan uitjes.

Aan taxiritten via Uber ging in de laatste vier maanden van 2023 ruim 19 miljard dollar (17,6 miljard euro) op, 29 procent meer dan een jaar eerder. Ook de divisie voor maaltijdbezorging groeide, maar wel minder hard. Via Uber bestelden mensen voor 17 miljard dollar aan maaltijden, 19 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2022.

Zelf hield Uber daar een omzet van 9,9 miljard dollar aan over, wat bij gelijkblijvende wisselkoersen 13 procent meer is dan een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een winst van 1,4 miljard dollar, maar een groot deel daarvan dankte Uber aan aandelenbeleggingen die meer waard waren geworden. De winst uit zijn hoofdactiviteiten voerde Uber op tot 652 miljoen dollar.