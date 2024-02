Topbestuurders TikTok op bezoek bij president Israël

Topbestuurders van de populaire filmpjesapp TikTok zijn op bezoek geweest bij de Israëlische president Isaac Herzog om te praten over de maatregelen die worden genomen om antisemitische berichten op het socialmediaplatform aan te pakken. Volgens Israël doet TikTok namelijk nog onvoldoende hiertegen.

Volgens een verklaring van het kantoor van Herzog presenteerde de president een rapport aan de bestuurders over de trage aanpak van antisemitisme op internet sinds de oorlog met Hamas. Die bestuurders zouden daarvan geschrokken zijn en hebben aangegeven alles te zullen doen om antisemitisme te verwijderen van TikTok.

TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, zegt dat inmiddels 160 miljoen valse accounts met nepnieuws zijn verwijderd sinds de oorlog tussen Hamas en Israël begon. Het gaat dan niet enkel om accounts met antisemitische berichten, maar ook met andere vormen van desinformatie.

In november was Elon Musk ook op bezoek bij Herzog om te praten over antisemitisme op zijn socialmediaplatform X. Ook Musk en X liggen onder vuur omdat onvoldoende zou worden gedaan aan antisemitische berichten. Musk bezocht toen ook samen met premier Benjamin Netanyahu een Israëlische nederzetting die op 7 oktober was aangevallen door Hamas.