Voor het eerst in ruim twintig jaar minder bierbrouwers

Nederland telde eind vorig jaar 76 minder bierbrouwerijen dan in 2022, na jaren van groei van het aantal brouwers. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat er meer brouwerijen zijn gestopt dan begonnen, maakt branchevereniging Nederlandse Brouwers bekend.

In totaal waren vorig jaar nog 920 brouwerijen actief in Nederland. Achter de brouwers die hun activiteiten staakten zitten faillissementen of ondernemers voor wie het niet langer rendabel was om bier te brouwen, stelt Nederlandse Brouwers bij zijn jaarcijfers over de biermarkt.

Die markt kromp dan ook in 2023. Nederlanders dronken vooral minder gemixte biertjes, zoals Radler. De verkoop daarvan daalde met ruim 15 procent. Daarbij speelde het slechte weer parten, omdat mensen deze flesjes of blikjes zoeter bier vooral openen bij zonnig weer.

Ook gewone pilsjes verloren terrein. Hiervan bestelden of kochten mensen in Nederland 6,5 procent minder. De verkoop van speciaalbier en alcoholvrij bier bleef vrijwel stabiel in vergelijking met 2022. In de voorgaande jaren groeiden die twee laatste categorieën nog, maar volgens Nederlandse Brouwers had de biermarkt last van de hoge inflatie en het slechte zomerweer.