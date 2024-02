Beleggers enthousiast over resultaten Adyen en Unilever

Adyen heeft er donderdag meer dan een vijfde aan beurswaarde bijgekregen op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden heel enthousiast op de resultaten van het Amsterdamse bedrijf, dat betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M). Ook was- en levensmiddelenconcern Unilever ging flink vooruit op de beurs na publicatie van cijfers.

Adyen eindigde de handelsdag dik 21 procent in de plus. Afgelopen zomer schrokken beleggers nog van het lagere groeitempo van het bedrijf. Maar de onderneming groeide in de tweede jaarhelft van 2023 sneller dan in de voorgaande zes maanden. Adyen verwerkte meer transacties en zag de omzet sterker stijgen dan verwacht.

Bij Unilever maakte topman Hein Schumacher bekend dat hij de merken van zijn bedrijf niet concurrerend genoeg vindt. Het bedrijf achter merken als Axe, Dove, Magnum en Calvé verkocht vorig jaar weliswaar iets meer producten, maar het Britse concern veroverde volgens hem niet genoeg marktaandeel. Toch achtte de topman Unilever sterk genoeg om een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro aan te kondigen. Het aandeel won 3 procent.

Mede door de goed ontvangen cijferberichten ging de AEX-index op Amsterdam met een stevige winst de handel uit. De hoofdgraadmeter sloot 1,6 procent hoger op 843,75 punten. De AEX sloot eerder deze week al op de hoogste stand ooit en overtrof daarmee het oude record uit 2021.

Andere graadmeters gingen eveneens omhoog. De MidKap, waarin op Beursplein 5 de middelgrote fondsen zijn opgenomen, klom 1,1 procent tot 888,76 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,7 procent vooruit, de graadmeter in Londen zakte wel 0,4 procent.

Ook ArcelorMittal was een grote winnaar aan het Damrak met een plus van bijna 5 procent. Het staalconcern verwacht extra vraag naar staal. Buiten Nederland deed Gucci-eigenaar Kering het goed bij beleggers. Het aandeel steeg in Parijs eveneens bijna 5 procent. Het Franse luxeconcern heeft vorig jaar flink minder winst gemaakt. Maar de cijfers die het bedrijf naar buiten bracht, waren toch niet zo slecht als door beleggers werd gevreesd.

Maar er waren ook verliezers. Maersk verloor dik 15 procent in Kopenhagen. De containerrederij waarschuwde dat de winst dit jaar ruim onder het niveau van vorig jaar uitkomt, mede als gevolg van de verstoringen in de Rode Zee. De Deense vrachtvervoerder heeft ook last van een overaanbod aan containerschepen.