Chocolademaker Hershey schrapt honderden banen om kosten te besparen. Het Amerikaanse bedrijf, dat ook het merk Reese’s voert, heeft last van de flink gestegen cacaoprijzen. Ook kopen veel mensen de laatste tijd minder chocola van het bedrijf, nu het leven over de gehele linie een stuk duurder is geworden.

Volgens de onderneming uit de plaats Hershey in de staat Pennsylvania zal de reorganisatie gevolgen hebben voor minder dan 5 procent van het personeelsbestand. In totaal telt het bedrijf circa 18.000 medewerkers. De ingreep voorkomt volgens topvrouw Michele Buck niet dat de hogere cacaoprijzen ook in het nieuwe jaar nog zullen drukken op de resultaten.

De cacaoprijs op de groothandelsmarkt is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau in jaren. Dit komt vooral omdat de productie in West-Afrika, een regio die goed is voor twee derde van de wereldwijde cacao-oogst, werd getroffen door tegenslagen. Onder meer zware regenval en een rot veroorzakende ziekte hadden in grote cacaolanden als Ghana en Ivoorkust veel gewassen verwoest.

