Disney en chipbedrijf Arm flink hoger op Wall Street

Entertainmentconcern Walt Disney en de Britse chipontwikkelaar Arm behoorden donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beide bedrijven kwamen met beter dan verwachte resultaten. Disney boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ook ligt het bedrijf naar eigen zeggen goed op koers om de kosten dit jaar flink te verlagen.

Disney wist daarbij het verlies bij zijn streamingactiviteiten, waaronder Disney+, fors te verminderen. Ook gaat het bedrijf voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en wordt het dividend met 50 procent verhoogd. Het aandeel werd bijna 9 procent hoger gezet.

Arm deed het nog beter en werd meer dan 30 procent meer waard. De Britse chipontwikkelaar, die in september vorig naar de Amerikaanse beurs werd gebracht, overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen van beleggers en analisten. Ook gaf het bedrijf, dat de ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones en veel computers zitten, een sterke winstprognose af voor het huidige kwartaal. Arm verwacht daarbij te profiteren van de sterke vraag naar AI-toepassingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 38.748 punten. De brede S&P 500-index bleef nagenoeg onveranderd op 4994 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte een fractie tot 15.754 punten. De Nasdaq sloot woensdag op een nieuw recordniveau, mede dankzij koerswinsten van de techbedrijven Nvidia en Microsoft die nieuwe recordstanden bereikten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 218.000. Dat was minder dan verwacht.

PayPal zakte dik 9 procent na publicatie van de resultaten. Het Amerikaanse betaalbedrijf presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Harley-Davidson won ruim 2 procent. De fabrikant verkocht afgelopen kwartaal minder motorfietsen en zag de omzet daardoor harder dan verwacht afnemen. De winst daalde daarentegen minder sterk dan gevreesd.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, die ook met cijfers kwam, ging circa 1 procent omlaag. Snap verloor daarnaast 4 procent. Het moederbedrijf van de populaire app Snapchat raakte een dag eerder al bijna 35 procent aan beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.