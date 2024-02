Duitsland overweegt onteigening Duitse bezittingen Rosneft

De Duitse overheid overweegt om de activiteiten van de Russische olieproducent Rosneft in het land te onteigenen. Het advocatenkantoor van Rosneft in Duitsland bevestigde hierover eerder deze week op de hoogte te zijn gesteld door het Duitse ministerie van Economische Zaken. De advocaten van het Russische bedrijf verklaarden daarbij “alle maatregelen te nemen” om de rechten van de aandeelhouders te beschermen.

De Duitse tak van Rosneft werd in september 2022 al onder toezicht gesteld. Daarmee kwam onder meer de controle over drie raffinaderijen, waaronder de PCK-raffinaderij in Schwedt, in handen van de overheid. Die stap volgde op de invasie van Oekraïne door Rusland. Volgens de Duitse overheid werkte Rosneft namelijk niet mee aan het stopzetten van de import van Russische olie.

Duitsland bereidt zich nu voor op een mogelijke volledige nationalisatie van de Duitse activiteiten van Rosneft. Volgens het ministerie van Economische Zaken zou de exploitatie van de raffinaderijen namelijk in gevaar komen, omdat partners zouden opstappen als Rosneft de controle over de activiteiten zou terugkrijgen.

In december spande Rosneft nog een zaak aan bij het Duitse Federale Constitutionele Hof tegen het beheer van de lokale dochterondernemingen door de regering. Het bedrijf gaat daarmee in hoger beroep na het verlies van een eerdere rechtszaak in maart vorig jaar.

De PCK-raffinaderij in Schwedt is een belangrijke brandstofbron voor Duitsland. Het is de op drie na grootste raffinaderij van het land, die goed is voor de levering van 90 procent van de brandstof aan hoofdstad Berlijn. Shell liet in december weten zijn belang van 37,5 procent in die Duitse raffinaderij te verkopen aan de Britse Prax-groep. Het olie- en gasconcern wilde al langer af van de aandelen. Twee jaar geleden had Shell hierover al een akkoord bereikt met de Oostenrijkse Alcmene-groep, maar Rosneft wilde niet aan de verkoop meewerken.