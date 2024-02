Google hernoemt chatbot en gaat extra concurrentie aan met ChatGPT

Google heeft zijn chatbot Bard omgedoopt tot Gemini en tegelijk ook een betaalde versie op de markt gebracht, waarin mensen gebruik kunnen maken van extra krachtige kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee gaat het bedrijf extra de concurrentie aan met de rivaliserende chatbot ChatGPT van OpenAI, waarin Microsoft een grote investeerder is.

De naam Gemini verwijst naar de nieuwste AI-technologie van Google, die eerder al werd geïntroduceerd. De nieuwe aankondigingen laten zien dat Google naar een manier zoekt om extra te verdienen aan AI, want aan de investeringen in deze technologische vernieuwing en de benodigde extra rekenkracht van computers is het bedrijf ook heel veel geld kwijt.

OpenAI kwam ongeveer een jaar geleden al met ChatGPT Plus om mensen te laten betalen voor het gebruik van AI-toepassingen. Microsoft heeft onlangs ook een concurrerend abonnement voor AI in programma’s als Word en Excel aangekondigd.

Google hoopt op zijn beurt profijt te kunnen halen uit de grote hoeveelheid smartphones in de wereld met zijn besturingsysteem Android. Volgens het bedrijf kunnen Android-gebruikers Gemini binnenkort kiezen als de standaard digitale assistent op hun telefoon.