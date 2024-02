Groepscontract bij netbeheerder voor bedrijven Amsterdamse haven

Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet om te gaan. Daardoor kan het bestaande net beter worden benut, laat Liander weten. Dit is voor de netbeheerder het eerste flexibele groepscontract, dat mogelijk is gemaakt door nieuwe regels van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Door de grote schaarste op het stroomnet kunnen veel bedrijven momenteel geen nieuwe of grotere aansluiting krijgen. Maar er zijn gedurende de dag nog momenten waarop het net niet vol is, geeft Liander aan.

Het flexibele groepscontract, waarbij meerdere bedrijven een contract delen, moet daarom een oplossing bieden. Bedrijven hebben vaak maar op enkele momenten in het jaar de volledige capaciteit nodig, aldus de netbeheerder.

De samenwerking is mogelijk doordat de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) het verbruik van de deelnemende bedrijven real-time meet. Zo kan het stroomgebruik van de bedrijven goed op elkaar worden afgestemd.

“Denk aan de aansturing van laadpleinen, het ontladen van grootschalige batterijen of het (her)plannen van zware bedrijfsprocessen”, legt Liander uit. “Alles wordt aangestuurd via het gezamenlijke energiemanagementplatform dat ECAH op dit moment ontwikkelt. Daarbij mag opwek en verbruik van elektriciteit binnen het collectief onderling worden uitgewisseld.”