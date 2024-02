Harley-Davidson verkoopt minder motorfietsen

Harley-Davidson heeft vorig jaar minder motorfietsen verkocht onder druk van de gestegen rente, hoge inflatie en onzekere economie. Het beroemde merk zag de wereldwijde leveringen aan dealers met 7 procent dalen tot net geen 180.000 motorfietsen.

Op de Noord-Amerikaanse markt en in Europa en het Midden-Oosten namen de verkopen het sterkst af. In de Aziatische regio met ook bijvoorbeeld Australië ging het om een kleine daling.

Harley-Davidson verstrekt financiering voor de aankoop van een motor en door de hogere rente stijgen de kosten om een lening af te sluiten. Het merk levert ook kleding, onderdelen en andere producten. Het bedrijf uit Milwaukee heeft daarnaast nog een tak voor elektrische motorfietsen, genaamd LiveWire. Daarvan werden er vorig jaar 660 verkocht. LiveWire heeft sinds september 2022 een eigen beursnotering in New York. Harley-Davidson bezit de meerderheid van de aandelen. Het onderdeel is al lange tijd verlieslijdend.

De totale omzet van het concern kwam in 2023 uit op 5,8 miljard dollar, wat iets minder is dan een jaar eerder. Harley-Davidson wist de lagere verkopen redelijk op te vangen met prijsverhogingen. De nettowinst bedroeg 707 miljoen dollar.

Vorig jaar vierde Harley-Davidson nog zijn 120-jarige bestaan.