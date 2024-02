‘Herinrichting’ Rabobank leidt niet per se tot banenverlies

De “herinrichting” waar Rabobank aan werkt, gaat volgens topman Stefaan Decraene niet per se gepaard met het schrappen van banen. Decraene zegt dat het plan ook niet is bedoeld om kosten te besparen, maar meer om de focus op de klant te vergroten en de bank te versimpelen. “Dan zullen we waarschijnlijk efficiënter gaan werken en dan moet een aantal mensen gaan kijken naar andere functies, maar dat managen we met hen.”

De begin vorig jaar aangetreden bestuursvoorzitter zegt dat hij wil doorbouwen op de strategie van zijn voorgangers. “Maar ik wil een accent aanleggen. Toen ik hier kwam, vond ik dit een heel mooie en sterke bank, maar hoe kunnen we dit gaan versterken? Dus het is echt doorbouwen op iets wat stevig is.”

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Rabobank werkt aan een plan om de organisatie te “vereenvoudigen”. Het Financieele Dagblad meldde woensdag op basis van een nieuw uitgelekt voorstel dat de bank het managementteam wil inkrimpen. Ook zou de regionale structuur op de schop gaan. “Maar het is te vroeg om te zeggen dat er banen gaan verdwijnen”, aldus Decraene bij de presentatie van de jaarcijfers.

In Nederland had Rabobank eind 2022 ruim 25.000 medewerkers in dienst. Wereldwijd ging het toen om 47.000 werknemers.