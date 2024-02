Hoger beroep tegen vrijspraak topman Samsung in fraudezaak

Openbaar aanklagers in Zuid-Korea gaan in hoger beroep tegen de vrijspraak van Samsung-topman Jay Y. Lee in een slepende zaak rond beschuldigingen van koersmanipulatie en boekhoudfraude.

Lee werd maandag vrijgesproken in die zaak, maar daar zijn aanklagers het dus niet mee eens. Er was een celstraf van vijf jaar en een boete van omgerekend honderdduizenden euro’s tegen hem geëist. Er wordt nu bij een hogere rechtbank beroep aangetekend.

De rechtszaak draait om een fusie van twee dochterbedrijven van Samsung in 2015. Volgens de aanklagers werden bij die fusie kleine aandeelhouders gedupeerd en was de deal bedoeld om de grip van Lee op Samsung te versterken. Lee heeft de beschuldigingen altijd verworpen en stelde nooit de bedoeling te hebben gehad om kleine aandeelhouders te duperen.