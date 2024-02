Klimaat profiteert volgens Shell niet van exit pensioenfonds PFZW

De beslissing van pensioenfonds PFZW om niet langer in olie- en gasbedrijf Shell te beleggen, helpt het klimaat niet. Dat stelt Shell zelf in een korte reactie op de beslissing van het op een na grootste pensioenfonds van Nederland.

“We waarderen de druk vanuit de Nederlandse maatschappij, maar deze beslissing levert het klimaat geen voordeel op. Het verandert niets aan het daadwerkelijke gebruik van energie en geeft nog altijd blijk van misverstanden over de benodigde veranderingen aan het huidige energiesysteem”, reageert Shell.

“We hopen PFZW ooit weer terug te zien als belegger in Shell”, schrijft het bedrijf verder, dat ook wijst op de eigen investeringen van 5,6 miljard dollar in energiesystemen met een lage CO2-uitstoot.

Shell krijgt geregeld kritiek van milieuactivisten omdat het bedrijf zich niet wil toeleggen op concrete tussentijdse doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. Zelf beweert het bedrijf te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, omdat Shell in 2050 verwacht per saldo geen CO2 meer uit te stoten.

PFZW belegt niet langer in 310 olie- en gasbedrijven uit zorgen om klimaatverandering. Met zeven bedrijven uit de sector gaat het pensioenfonds voor zorgmedewerkers wel verder.