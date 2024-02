Koerssprong Adyen in hogere AEX na cijfers

Adyen was donderdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het Amsterdamse bedrijf, dat betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M), groeide in de tweede jaarhelft van 2023 sneller dan in de voorgaande zes maanden. Adyen verwerkte meer transacties en zag de omzet sterker stijgen dan verwacht. Afgelopen zomer schrokken beleggers nog van het lagere groeitempo van het bedrijf. Het aandeel werd nu 16 procent hoger gezet.

Ook de resultaten van Unilever (plus 3 procent) werden goed ontvangen. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Dove, Magnum en Knorr, zag de omzet in 2023 licht dalen. De onderliggende omzetgroei bedroeg daarentegen 7 procent, vooral dankzij prijsstijgingen. Topman Hein Schumacher verklaarde wel dat de merken van Unilever niet concurrerend genoeg zijn, maar dat het concern hard bezig is om daar wat aan te doen.

De AEX noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent hoger op 838,97 punten en tikte daarmee een nieuw recordniveau aan. De hoofdindex sloot eerder deze week al op de hoogste stand ooit en overtrof daarmee het oude record uit 2021. De MidKap klom 0,7 procent tot 885,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.