Maersk waarschuwt voor lagere winst door verstoringen Rode Zee

Containerrederij Maersk waarschuwt dat de winst dit jaar ruim onder het niveau van vorig jaar uitkomt, mede als gevolg van de verstoringen in de Rode Zee. De Deense vrachtvervoerder heeft ook last van een overaanbod aan containerschepen.

“Er blijft grote onzekerheid over de duur en de mate van de verstoring van de Rode Zee”, meldt Maersk. Het bedrijf verwacht daarom dat de operationele winst dit jaar ergens uitkomt tussen de 1 miljard dollar (926 miljoen euro) en 6 miljard dollar. Vorig jaar was de winst 9,6 miljard dollar.

In het vierde kwartaal van vorig jaar verschrompelde de operationele winst tot 839 miljoen dollar, van 6,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was beneden de verwachtingen van marktkenners.

Maersk vaart al een tijd niet meer in de Rode Zee omdat Houthi-rebellen uit Jemen daar regelmatig vrachtschepen aanvallen als vergelding voor steun aan Israël. Schepen van Maersk waren meerdere keren het doelwit.

De rederij voorziet dat een overaanbod aan scheepvaartcapaciteit gaat leiden tot prijsdruk, waardoor de resultaten verder onder druk komen te staan.