Meer bezoekers voor winkels eigenaar Mall of The Netherlands

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder meer het grote winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, heeft vorig jaar het aantal bezoekers bij de winkels van zijn huurders zien toenemen. Ook de verkopen van de hurende winkeliers van de in Amsterdam genoteerde onderneming gingen omhoog.

De verkopen van huurders van URW klommen met meer dan 6 procent en de zogeheten ‘footfall’, een belangrijke indicator voor bezoekersaantallen, nam met bijna 5 procent toe. De leegstand in de winkelcentra van URW lag vorig jaar op gemiddeld 5,4 procent, tegen 6,5 procent in 2022. Tijdens de coronapandemie lag de leegstand een stuk hoger omdat veel winkeliers hun zaken hadden gesloten door lockdowns. Maar inmiddels is die leegstand weer terug op het niveau van 2019, aldus URW.

De totale huurinkomsten van de onderneming kwamen vorig jaar uit op 2,2 miljard euro. Het overgrote deel daarvan komt uit winkelcentra, maar URW is ook actief met kantoren en congressen en tentoonstellingen. Het bedrijf is aanwezig in de Verenigde Staten en Europa. URW kondigde verder aan dividenduitkeringen te hervatten.