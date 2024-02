Or Sabic voelt zich buitenspel gezet bij verhuizing hoofdkantoor

De ondernemingsraden van petrochemiebedrijf Sabic voelen zich buitenspel gezet door de directie bij een voorgenomen verhuizing van het Europese hoofdkantoor in Sittard naar Amsterdam. Door die verhuizing zou een deel van het personeel van Sabic Limburg (Geleen) en Sabic Innovative Plastics (Bergen op Zoom) voortaan in Amsterdam moeten werken. Door de reisafstand vrezen de raden dat veel personeel zal vertrekken.

De raden van de Sabic-locaties in Geleen en Bergen op Zoom zijn naar eigen zeggen onvoldoende meegenomen in het besluitvormingsproces, kwam donderdag naar voren tijdens een zitting bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Zo kreeg de or van Sabic in Limburg voor het eerst lucht van de verhuisplannen in december 2021. Daarop is zij de directie gaan bevragen, waaruit naar voren kwam dat er eigenlijk al een volledig uitgewerkt plan lag. “Na een presentatie van de plannen in februari 2022 werd het stil richting de or. Maar de trein denderde voort”, constateert de raadsvrouw die de or bijstaat.

In Bergen op Zoom hoorde het personeel voor het eerst over de plannen via de collega’s uit Limburg, aldus de advocate. Maar ook na die tijd hadden beide ondernemingsraden naar eigen zeggen weinig meer in te brengen. “Het was in beton gegoten”, stellen zij.