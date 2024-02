Rabobank snapt protesterende boeren, ‘hebben duidelijkheid nodig’

Rabobank heeft begrip voor de opnieuw protesterende boeren in Nederland en andere delen van Europa. Topman Stefaan Decraene ziet dat de sector dringend behoefte heeft aan duidelijkheid, maar ziet tegelijkertijd dat een nieuw kabinet en daarmee een landbouwakkoord in ons land “jammer genoeg” nog lang op zich lijkt te laten wachten. “Eigenlijk is er in heel Europa een gebrek aan duidelijkheid. Daarom krijgen we die protesten.”

Rabobank is van oudsher een belangrijke financierder van de agrarische sector en droeg vanuit die rol ook bij aan het steeds massaler worden van de veehouderij. Om boeren te helpen verduurzamen, stelde de bank vorig jaar 3 miljard euro beschikbaar. Daar was tot eind 2023 35 miljoen euro van aangevraagd.

Decraene: “Dat komt doordat heel wat landbouwers, omdat er nog geen landbouwakkoord is en ook zelfs geen regering, nog even afwachten met investeringen in de toekomst. We hebben wel gehoord dat er veel interesse voor is, maar ze hebben eerst behoefte aan duidelijkheid.”