Reorganisatie Hershey kan rekenen op goedkeuring beleggers

Chocolademaker Hershey hoorde donderdag bij de winnaars op Wall Street. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging van een reorganisatie bij het Amerikaanse bedrijf en zetten het aandeel ruim 4 procent hoger. Andere bedrijven die donderdag flink aan waarde wonnen op de beurzen in New York waren entertainmentconcern Walt Disney en de Britse chipontwikkelaar Arm.

Bij Hershey gaan tot 900 banen verloren. Maar beleggers vinden het positief dat het bedrijf ingrijpt om de kosten te verminderen. Hershey, dat ook het merk Reese’s voert, heeft last van de flink gestegen cacaoprijzen. Ook kopen veel mensen de laatste tijd minder chocola van het bedrijf, nu het leven over de gehele linie een stuk duurder is geworden.

Disney steeg 11,5 procent op de beurs, dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Disney boekte meer winst dan verwacht en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ook gaat het bedrijf voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en wordt het dividend met 50 procent verhoogd.

Arm kreeg er op zijn beurt bijna de helft aan beurswaarde bij. De Britse chipontwikkelaar, die in september vorig naar de Amerikaanse beurs werd gebracht, presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan alom werd verwacht. Ook denkt de onderneming, die de ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones en veel computers zitten, komende tijd flink te profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).