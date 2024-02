Shoeby ontloopt faillissement, akkoord met schuldeisers

Modewinkelketen Shoeby heeft een faillissement ontlopen via een WHOA-procedure waarbij een akkoord is bereikt met schuldeisers. Het familiebedrijf Shoeby had lang last van coronamaatregelen waardoor winkels dicht moesten. Daardoor ging het bedrijf met ruim 230 winkels bijna kopje-onder.

De WHOA-regeling is bedoeld voor gezonde bedrijven die kampen met een te hoge schuldenlast. Volgens Shoeby biedt dit nu de mogelijkheid om de laatste stap te zetten in het herstructureringsplan van het bedrijf.

Shoeby zegt “in goed overleg” tot een akkoord te zijn gekomen met schuldeisers. “De crediteuren zullen een eenmalige betaling ontvangen, gebaseerd op een percentage van hun uitstaande vordering, tegen finale kwijting.”