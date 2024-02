Stakingen bij melkpoederbedrijf Ausnutria opgeschort na akkoord

De stakingen bij melkpoederbedrijf Ausnutria in onder meer Leeuwarden worden opgeschort. Vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met het bedrijf over een sociaal plan. Dit leggen ze komende weken voor aan hun leden.

Ausnutria houdt zich bezig met het produceren van baby- en kindervoeding en is vooral actief op de Chinese markt. Daar nemen de verkopen af en daarom ziet het bedrijf zich hier genoodzaakt om te reorganiseren. Daardoor verdwijnen er 121 van de circa 900 banen in Nederland. De vestiging in Ommen gaat zelfs helemaal dicht.

De vakbonden wilden betere afspraken voor de medewerkers die hierdoor hun baan verliezen. “De acties van de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat we opnieuw met Ausnutria in onderhandeling zijn gekomen”, laat onderhandelaar Rick Pellis van CNV weten. “Het zwaarste onderwerp was de ontslagvergoeding”, stelt hij. Maar hij benadrukt eruit gekomen te zijn met het bedrijf. “Dit brengt hopelijk ook wat rust in de organisatie.”