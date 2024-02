Topman ontevreden over concurrentiekracht Unilever

De merken van Unilever zijn niet concurrerend genoeg, vindt de vorig jaar aangetreden topman Hein Schumacher. Het bedrijf achter merken als Axe, Dove, Magnum en Calvé verkocht vorig jaar weliswaar iets meer producten, maar het Britse concern veroverde niet genoeg marktaandeel. Daarbij had Unilever onder andere last van goedkopere huismerken.

“Onze concurrentiekracht is niet goed genoeg en we zijn hard bezig daar iets aan te doen”, verklaarde Schumacher bij de jaarcijfers van Unilever. Een volgens hem te klein deel van het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern vergrootte zijn marktaandeel.

Unilever verloor terrein aan huismerken, die met name in Europa populairder zijn geworden nu het dagelijks leven snel duurder is geworden. Tegelijkertijd is in Noord-Amerika een groep consumenten die liever overstapt op extra luxe merken.

Schumacher, die overkwam van zuivelconcern FrieslandCampina, kwam in oktober al met plannen om Unilever beter te laten presteren. Daarbij verving hij meteen een groot deel van de leidinggevenden. Daarnaast moet het bedrijf zijn marketinginspanningen vooral richten op de dertig best presterende merken. Ook is het volgens Schumacher nodig productiever te worden, wat de kosten binnen de perken houdt en de winstmarges verbetert.

Unilever boekte in 2023 een omzet van 59,6 miljard euro. Gecorrigeerd voor de effecten van wisselkoersen en de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen, steeg de omzet met 7 procent.

Voor het grootste deel dankte Unilever dat aan hogere prijzen, maar ook de hoeveelheid verkochte producten steeg licht. De prijzen stegen eind vorig jaar overigens veel minder hard dan aan het begin. Waar het in de eerste maanden van 2023 om in doorsnee 10,7 procent duurdere producten ging, was dat in het slotkwartaal nog maar 2,8 procent.

De nettowinst daalde met 13,7 procent tot 7,1 miljard euro. Unilever laat aandeelhouders meeprofiteren van de winst door dit jaar voor 1,5 miljard euro eigen aandelen in te kopen, wat de waarde van de overgebleven stukken stuwt. Vorig jaar profiteerden aandeelhouders voor 5,9 miljard euro van dividenden en de inkoop van aandelen.