Activist Lakeman eist met massaclaim hoger pensioen

Financieel activist Pieter Lakeman wil een massaclaim tegen de Nederlandse staat starten uit onvrede over het pensioenbeleid van de afgelopen jaren. Volgens hem legde de Nederlandse regering Europese richtlijnen veel te streng uit, waardoor het voor pensioenfondsen lange tijd onmogelijk was om pensioenen met de inflatie te laten meegroeien. Met een grote rechtszaak wil hij die zogeheten indexatie alsnog opeisen.

Met zijn stichting SOBI Pensioenherstel mikt Lakeman allereerst op gepensioneerden bij pensioenfonds ABP die zich bij de claim kunnen aansluiten. De Staat en het grootste pensioenfonds van Nederland hebben volgens de stichting onrechtmatig gehandeld door tussen 2008 en 2020 pensioen van 5 miljoen deelnemers niet te verhogen. De ongeveer 3 miljoen gepensioneerde deelnemers zouden naar schatting “miljarden euro’s” hebben misgelopen.

Lakeman, die samen met advocaat en pensioenspecialist Hans van Meerten optrekt, hekelt de rekenrente waar pensioenfondsen mee moesten rekenen. Dat was de kortlopende risicovrije rente waar fondsen vanuit moeten gaan bij het berekenen van hun financiële verplichtingen. Hoe hoger deze rente, hoe beter pensioenfondsen er financieel bij staan en hoe meer ruimte ze hebben voor pensioenverhogingen.

Maar jarenlang waren de marktrentes in Europa erg laag en soms zelf negatief, waardoor ook de rekenrente daalde en pensioenfondsen er op papier juist slechter voor stonden. Dit terwijl met beleggingen nog goed rendement te halen was. Volgens Lakeman was Nederland veel te streng, omdat Europese richtlijnen pensioenfondsen ook ruimte boden om van betere beleggingsrendementen uit te gaan.

Gepensioneerden die willen meedoen aan de zaak, moeten daar zelf 100 euro voor betalen. Dat geld krijgen ze terug als Lakemans stichting de massaclaim wint, maar ze zijn het kwijt bij een nederlaag. Het geld is bedoeld voor alle advocatenkosten en organisatiekosten, zegt Lakeman.

Lakeman is onder andere bekend om zijn rol bij de val van de DSB Bank in 2009. Hij spande eerder een zaak aan tegen het pensioenfonds voor de metalektro PME, maar verloor die in 2022. Hij hoopte via de rechter een jaarrekening van dat fonds ongeldig te laten verklaren, wat een opening zou bieden om een extra pensioenverhoging te eisen. Ook in die zaak hekelde hij de Nederlandse regels rond de rekenrente.