AEX lijkt voorzichtig te beginnen na nieuw recordniveau

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag iets hoger te gaan openen. Beleggers doen het naar verwachting rustig aan na de flinke opmars een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex steeg donderdag maar liefst 1,6 procent en eindigde op een slotrecord van 843,75 punten. De stemming op het Damrak werd daarbij gesteund door goed ontvangen resultaten van betaalbedrijf Adyen en levensmiddelenconcern Unilever.

Adyen steeg donderdag al meer dan een vijfde in beurswaarde en profiteert vrijdag mogelijk nog van enkele adviesverhogingen. Zo werd het aandeel door de Amerikaanse investeringsbanken KBW en Cowen op de kooplijst gezet.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,1 procent hoger af. SoftBank zette de opmars voort en klom bijna 9 procent na goed ontvangen resultaten. Een dag eerder steeg SoftBank al 11 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Britse chipontwikkelaar Arm, waarvan de Japanse techinvesteerder grootaandeelhouder is. Automaker Nissan kelderde daarentegen ruim 11 procent na teleurstellende resultaten.

De meeste beurzen in de Aziatische regio waren gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. In Hongkong werd een halve dag gehandeld en eindigde de beurs 0,8 procent lager.

Op het Damrak opende Aperam de boeken. De roestvrijstaalproducent zag de omzet in het vierde kwartaal licht dalen. De winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen nam flink af. Volgens topman Timoteo Di Maulo verbeterde de markt iets in het vierde kwartaal, maar blijven de omstandigheden “zeer bedrukt”. De extreme margedruk houdt volgens hem aan en de volumes wijzen op een industriële recessie in Europa.

Ook NX Filtration kwam met resultaten. De waterzuiveraar uit Enschede boekte zoals verwacht minder omzet in 2023. Het bedrijf had daar in januari al voor gewaarschuwd. Volgens topman Jeroen Pynenburg drukte de oplopende rente op de investeringsplannen van klanten, wat leidde tot vertragingen van orders. De omzet kwam uiteindelijk uit op 8,1 miljoen euro, tegen 8,4 miljoen euro in 2022. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een omzet van meer dan 16 miljoen euro.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 76,21 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 81,51 dollar per vat.