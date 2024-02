Airbus kampt met nieuwe leveringsvertragingen, melden bronnen uit de luchtvaartindustrie. De vliegtuigbouwer zou luchtvaartmaatschappijen hebben geïnformeerd dat sommige leveringen die tegen het einde van dit jaar en volgend jaar gepland staan, meerdere maanden later komen. Bepaalde onderdelen worden namelijk te weinig geleverd om de toestellen op tijd af te hebben, zoals motoren.

De vertraging komt op een ongunstig moment. Airbus heeft vorig jaar een recordaantal bestellingen ontvangen omdat de luchtvaart herstelt van de coronapandemie en meer passagiers met het vliegtuig reizen. Het bedrijf registreerde in totaal bijna 2100 bestellingen van onder meer vliegmaatschappijen IndiGo, Air India, Emirates en Turkish Airlines.

Een woordvoerder van Airbus meldt tegenover persbureau Reuters dat de vliegtuigbouwer voortdurend in gesprek is met klanten, maar wil niks kwijt over de planning van leveringen.

Mogelijk duurt het tekort aan vliegtuigen die nodig zijn om aan het herstel na corona te voldoen nog jaren, zeiden meerdere sprekers tijdens een luchtvaartcongres in Dublin vorige week. Topman Steven Udvar-Hazy van het Amerikaanse vliegtuigleasebedrijf Air Lease meldde daarbij dat veel smalle toestellen van Airbus en concurrent Boeing al later worden geleverd. “Een jaar te laat, negen maanden te laat, acht maanden te laat, dat is nu meer de norm.”