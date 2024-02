De Volksbank ziet winst ruimschoots verdubbelen door hogere rente

De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, heeft in 2023 de winst meer dan verdubbeld, met name dankzij de gestegen rentetarieven. Daardoor kon de in 2013 genationaliseerde bank hogere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld. De nettowinst ging met 240 miljoen euro omhoog tot 431 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

De Volksbank spreekt dan ook van “een gunstige rente-omgeving”. De totale baten van de in Utrecht gevestigde bank stegen met 4 procent tot ruim 1,4 miljard euro. De Volksbank wil de Nederlandse staat, als enige aandeelhouder, een dividend betalen van 164 miljoen euro over 2023. Dat was nog 90 miljoen euro een jaar daarvoor.

In december werd nog bekend dat topman Martijn Gribnau in april vertrekt bij de Volksbank. De in 2020 aangestelde directeur besloot af te zien van een tweede termijn.