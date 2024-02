Duits chemieconcern BASF ziet veel mogelijkheden in AI

Het grote Duitse chemieconcern BASF ziet veel mogelijkheden bij de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de chemische industrie en andere sectoren. Volgens de topman voor digitale zaken van het bedrijf doen duizenden werknemers nu al proeven met het gebruik van AI. Daarbij doet elk onderdeel specifieke ervaringen op, zegt Dirk Elvermann, die ook de functie van financieel directeur van BASF vervult.

Volgens Elvermann is het “niet de vraag of AI een serieuze impact zal hebben op industriebedrijven, maar hoe snel dit gebeurt”. Hij wijst onder meer op de inzet van AI om vragen van klanten digitaal beter te kunnen beantwoorden. Ook worden algoritmes ingezet om boeren te helpen efficiënter gewassen te planten. BASF is een belangrijke producent van landbouwchemicaliën.

Hij stelt dan ook dat het van belang is dat mensen aan het gebruik van AI wennen. BASF houdt wel goed de risico’s rond AI en digitalisering goed in de gaten. “Cyberveiligheid is extreem belangrijk. Wij vormen kritieke infrastructuur dus we moeten onze fabrieken en intellectueel eigendom goed beschermen”, zegt Elvermann. BASF behoort tot de grootste chemiebedrijven ter wereld.