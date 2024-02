Fastned wint aanbesteding voor laadstations Duitse snelwegen

Fastned gaat zijn eerste snellaadstations bouwen langs de Duitse snelwegen. Het oplaadbedrijf heeft daarvoor een aanbesteding gewonnen in Duitsland. Fastned is al actief in Duitsland en krijgt nu de mogelijkheid om snellaadstations te bouwen op 34 plekken langs snelwegen in het land.

De nieuwe locaties van Fastned bevinden zich voornamelijk in Noord-Duitsland, zodat het bedrijf zijn netwerk daar verder kan uitbouwen. De eerste snellaadstations langs de snelwegen worden volgens het bedrijf naar verwachting in 2025 gebouwd.

“We kunnen onze klanten nu voor het eerst de Fastned-service direct op de Duitse snelweg aanbieden. Dit is een enorme winst, zowel voor ons als voor de uitbreiding van de snellaadinfrastructuur in Duitsland”, zei Linda Boll, manager van Fastned Duitsland.